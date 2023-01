Drame au Port de Dakar: un camion écrase la tête d'un ouvrier

Le drame est révélé par nos confrères du journal Libération. I. Doumbia qui effectuait une manœuvre au volant de son camion, écrase la tête du jeune ouvrier nommé A. Ba. La victime est décédée sur le coup.



L'accident a eu lieu vers les coups de 13 heures 30 au niveau de la zone Dépotage du Port de Dakar.



Le journal rappelle que quelques minutes plus tard, à Yoff, un autre camion se faisait distinguer. Après avoir perdu le contrôle de son véhicule, le chauffeur a fini sa course dans un chantier. Plus de peur que de mal, ce dernier s’en est sorti avec juste des égratignures.