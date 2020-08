Drame aux Parcelles Assainies : Un policier se tire une balle dans la tête avec son arme de service

Une triste nouvelle à la quelle aucun agent ne s’attendait, surtout venant d’un "collègue sans histoire" et jugé exemplaire au travail. Mame Sémou Diouf, l’homme qui était agent de police en service à la direction de la police des étrangers et des titres de voyage (DPETV), a mis fin à ses jours. Selon L'Observateur, qui rapporte les faits, l’homme s’est tiré une balle dans la tête avec son arme de service.



Le drame a eu lieu, hier- jeudi (27 août 2020) à son domicile sis aux Parcelles Assainies. Il a succombé dans l’après-midi à l’hôpital Idrissa Pouye (ex-Cto) où il était admis en réanimation.



Le quotidien renseigne qu’une autopsie a été ordonnée sur la dépouille du policier et une enquête également ouverte pour déterminer les causes exactes de la mort .