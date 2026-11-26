La lutte contre le cancer du col de l’utérus s’est intensifiée ce jeudi 26 novembre à Kolda, avec le passage de la « Caravane de l’Espoir », une initiative citoyenne et médicale portée par la Fondation Nationale Sénégal Solidaire (FNSS), en partenariat avec la Société Sénégalaise de Colposcopie et Pathologies liées au Papillomavirus (SSCPP).



Cette étape dans le Fouladou a été marquée par une vaste campagne de sensibilisation, de dépistage gratuit, de traitement des lésions précancéreuses et de vaccination contre le papillomavirus humain (HPV). Une démarche qui vise à renforcer la prévention et à favoriser une prise en charge précoce des femmes exposées à cette maladie.



Selon Amadou Dramé, administrateur de la Fondation Nationale Sénégal Solidaire, cette caravane sillonne les différentes régions du pays avec un objectif majeur : rapprocher les services de prévention et de soins des populations. Pour lui, la sensibilisation et surtout le dépistage précoce constituent des leviers essentiels pour venir à bout du cancer du col de l’utérus.



Au-delà des activités médicales, cette étape de Kolda a également été mise à profit pour renforcer le plateau technique du Centre hospitalier régional. La Fondation a ainsi procédé à un don d’un appareil d’échographie et d’un appareil de colposcopie à la structure sanitaire.



Un geste hautement apprécié par le directeur de l’établissement, Makhan Danfakha. Selon lui, cet appui vient soulager considérablement les besoins de la région en matière de diagnostic et de prise en charge. Il estime que ces équipements permettront d’améliorer les capacités de détection et de suivi des pathologies gynécologiques.



Le responsable hospitalier a également révélé que Kolda a enregistré 25 cas confirmés de cancer du col de l’utérus au cours de cette année. Un chiffre qu’il juge toutefois sous-estimé au regard des difficultés de diagnostic et de dépistage auxquelles les populations restent confrontées.



D’où, selon lui, toute la pertinence de cette campagne de proximité, initiée sous l’impulsion de la Première Dame, pour sensibiliser les femmes, encourager le dépistage systématique et assurer une prise en charge rapide des éventuels cas.



À travers cette mobilisation, la « Caravane de l’Espoir » entend contribuer à lever les obstacles à l’accès aux soins et à faire de la prévention une priorité de santé publique.



Pour Amadou Dramé, le combat contre le cancer du col de l’utérus ne peut être gagné sans un engagement collectif, mais surtout sans un dépistage précoce. À Kolda, le message est ainsi clairement lancé : prévenir, dépister et traiter à temps pour sauver des vies.