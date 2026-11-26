La CEDEAO a accordé une aide financière de 480 000 dollars américains à la Gambie pour appuyer la préparation de l’élection présidentielle prévue le 5 décembre 2026. Cet appui s’inscrit dans la continuité des actions concrètes que l’organisation régionale mène auprès de ses États membres depuis le début de l’année dans plusieurs secteurs.



La représentante résidente et cheffe de mission de la CEDEAO en Gambie, Namizata Meite Sangare, a remis les chèques à la Commission électorale indépendante (IEC), à d’autres institutions nationales et à des organisations de la société civile. Le président de la Commission de la CEDEAO, le général à la retraite Birame Diop, a autorisé ce soutien au titre du Protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ce soutien vise un scrutin crédible, transparent et apaisé.



La Commission électorale indépendante a reçu une subvention pour former 8 851 agents électoraux avant le vote. Le financement soutient aussi le FAMEDEV pour la mise en place d’un observatoire électoral et d’un mécanisme d’alerte précoce dirigés par des femmes.



La CEDEAO a déployé des observateurs électoraux de long terme en Gambie depuis le 10 novembre. Ce déploiement précède la mission d’observation électorale, conduite par l’ancien Premier ministre du Cabo Verde, le Dr José Ulisses de Pina Correia e Silva.



Par cet accompagnement financier, technique et humain, la CEDEAO confirme son engagement à soutenir la stabilité démocratique dans l’espace communautaire jusqu’au rendez-vous électoral du 5 décembre.