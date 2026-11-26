La nouvelle ambassadrice et cheffe de la Délégation de l’Union européenne au Sénégal, Aude Maio-Coliche, a abordé la migration irrégulière lors de sa rencontre avec la presse sénégalaise, face aux départs en pirogue et aux vidéos trompeuses sur les réseaux sociaux. Elle a rappelé l’arrivée de 2 100 personnes à El Hierro le 24 novembre et la disparition d’autres pirogues. « C'est un trajet extrêmement dangereux et quand on arrive à El Hierro, en Espagne, ça ne donne aucun droit. Ça ne donne aucun droit à rester sur le territoire espagnol ou le territoire de l'Union européenne. Ça ne donne aucun droit à aucune documentation. Ça ne donne pas le droit de travailler, ça ne donne pas le droit de circuler. Donc c'est un risque inutile », a déclaré la diplomate.



Coopération avec Dakar, emploi et voies régulières

Aude Maio-Coliche a souligné l’engagement conjoint avec les autorités sénégalaises pour sauver des vies, prévenir les départs dangereux, lutter contre les passeurs, la traite et la désinformation, et protéger les personnes vulnérables. « Avec les autorités sénégalaises, nous voulons travailler et nous travaillons déjà ensemble, nous sommes engagés pour sauver des vies, parce que c'est ça de ce dont il s'agit », a affirmé la représentante de l’Union européenne. Elle a précisé que l’action européenne dépasse le contrôle des frontières et les retours, avec l’appui à l’emploi, aux infrastructures, aux transports, à l’eau, à l’électricité, à l’entrepreneuriat et à la formation professionnelle, notamment via le programme Fit mis en place pour les Jeux olympiques de la jeunesse, ainsi qu’une aide budgétaire au budget de l’État sénégalais pour la jeunesse, dont la dernière tranche s’élève à 13 millions d’euros sur un total évoqué de 70 millions d’euros.



Interrogée sur la migration circulaire, les alternatives aux voies atlantique et méditerranéenne, le recul des arrivées en Espagne entre 2024 (au moins 42 000 arrivées et 10 000 morts sur la route atlantique) et 2025 (17 000 arrivées et près de 3 000 morts), la hausse en 2026 après un choc économique lié à la guerre déclenchée par Israël en février 2026, ainsi que les programmes de régularisation en Espagne (500 000 personnes) et de permis de travail en Italie (près d’un million entre 2023 et 2028), Aude Maio-Coliche a indiqué qu’environ 40 000 visas sont délivrés par an et que 1 700 étudiants et membres d’universités ont bénéficié d’échanges via Erasmus Plus entre 2021 et 2025. Elle a précisé que les visas, la régularisation et la citoyenneté relèvent des États membres, tout en estimant que la migration circulaire doit permettre d’acquérir une expérience en Europe avant de revenir investir au Sénégal.



Retours organisés et surveillance maritime

Face aux questions sur l’absence de vols de rapatriement depuis l’Espagne vers les Canaries depuis 2018 malgré la baisse des naissances en Espagne et sur les centres d’accueil temporaire à Saint-Louis et à Dakar, Aude Maio-Coliche a qualifié la situation à El Hierro d’intenable après 15 000 arrivées sur le mois de novembre pour une île de 12 000 habitants. « Les retours sont organisés avec les autorités sénégalaises. Il faut pouvoir faire les choses dans l'ordre, dans le respect des droits et de la dignité des personnes », a déclaré la diplomate. Elle a indiqué que l’identification se fait conjointement avec Dakar, qu’un vol de retour a eu lieu depuis l’Espagne cet été et que des bureaux d’accueil ont déjà reçu 15 000 migrants entre 2022 et 2025.



Sur la surveillance maritime et l’appui aux autorités sénégalaises, Aude Maio-Coliche a mentionné la formation de 754 personnels, dont 94 femmes, sur les enquêtes, le contrôle documentaire, la lutte contre la traite et l’audition des victimes. Elle a précisé que six bases mobiles de surveillance du littoral ont été remises à la gendarmerie en 2026, avec six embarcations remotorisées, un centre de formation et de maintenance maritime inauguré à Dakar en 2026, des systèmes de détection, les programmes Poc et Garsi, ainsi qu’un financement de 15 millions d’euros annoncé en mai 2026 pour équiper et former la marine sénégalaise.