Drapeau du chef de l’Etat : Dakar triomphe pour la première fois de son histoire

Le tournoi de lutte qui est organisé chaque année par le Comité national de gestion (CNG) de la lutte et dénommé « Tournoi du chef de l’Etat » a effectué sa 19e édition ce week-end à Kolda.



Ce tournoi réservé aux régions et aux lutteurs traditionnels c’est-à-dire la lutte sans frappe est remporté par la région de Dakar pour la première fois de son histoire. Les Dakarois ont enregistré trois victoires contre deux pour la région de Fatick, détenteur du titre.



Avec ce succès la sélection de la capitale sénégalaise empoche une enveloppe de 10 millions franc cfa tandis que Fatick se réconforte avec 3 millions de francs Cfa et Kaolack qui est classée 3e obtient 1 million de francs Cfa.