Drogue saisie au Port: les graves aveux et révélations des personnes arrêtées

Les personnes arrêtées et auditionnées par les enquêteurs dans l’affaire de la drogue saisie au Port autonome de Dakar sont passées aux aveux et fait de graves révélations. Le journal Libération informe que les quatre (4) mis en cause présumés ont reconnu, lors de leurs auditions sous le régime de la garde à vue, avoir été contactés pour faire sortir les 238 Kg de drogue du Port de Dakar terminal.



Quant à nos confrères de Source A, ils révèlent que l’un des présumés inculpés nommé Preira a affirmé que c’est le nommé I. Thiam alias Toubéye, visé par un mandat d’arrêt international, qui lui aurait demandé de faire sortir frauduleusement la drogue du Port contre rémunération.



Aussi, G. S. Faye a reconnu, avoir rencontré un individu de l’extérieur du Port de Dakar dans l’objectif de faire sortir les produits stupéfiants du parc de Dakar Terminal. Le conducteur d’engin El. B. C. Diop a informé que ses interlocuteurs lui avaient fait croire qu’ils avaient oublié un lot de téléphones portables dans les voitures où la drogue était planquée. Avant de lui demander de les aider à les récupérer en échange de 300 mille franc CFA. Mais, il jure leur avoir restitué la somme quand il est revenu leur dire qu’il n’avait pas trouvé les téléphones mais « des sacs bizarres » et que ces derniers lui ont révélé qu’il s’agit de stupéfiants.