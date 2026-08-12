JOJ Dakar 2026 : le site de Saly Beach Ouest officiellement livré au COJOJ

La SAPCO-Sénégal a remis officiellement, lundi 10 août 2026, le site de Saly Beach Ouest au Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ). Les aménagements réalisés sur le site ont porté sur la libération de l'emprise, le nettoyage approfondi et le tamisage du sable afin de répondre aux normes internationales. L'infrastructure est destinée à recevoir les épreuves de volleyball de plage lors des compétitions olympiques.



Avant cette remise officielle, le site a fait l'objet d'un premier test opérationnel en accueillant la Coupe d'Afrique de Volleyball, organisée par la Fédération Sénégalaise de Volleyball. Pour la SAPCO-Sénégal, sous la tutelle du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, ce projet vise également à accroître l'attractivité de la station balnéaire et à promouvoir la Destination Sénégal.