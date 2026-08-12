Tentative de cambriolage à Thiapong : un policier blessé au poignet, un suspect interpellé

Selon la Police nationale, c'est dans la nuit du 04 au 05 Août vers 03 heures du matin que le service a été informé de la présence d'individus en train de forcer la porte d’un conteneur servant à stocker des pièces détachées de motos Jakarta au quartier Thiapong.

Sans désemparer, les éléments de la Brigade de Recherches se sont transportés sur les lieux aux fins d'intervention. A leur arrivée, l'un des malfaiteurs a sorti une arme blanche « coupe-coupe » pour tenter de les tenir à distance.



Dans une procédure d'interpellation par les forces de police, le mis en cause a asséné un violent coup de coupe - coupe à un agent de police le blessant gravement au poignet droit. S'en est suivie une course poursuite au cours de laquelle il a été interpellé après avoir opposé une farouche résistance. Ses deux acolytes, eux aussi armés chacun d'une machette, sont parvenus à prendre la fuite.



Lors de son interrogatoire, le mis en cause bien connu des services de police et impliqué dans deux autres cas de vol, a nié les faits qui lui sont reprochés soutenant qu’il se trouvait sur les lieux en qualité de vigile. Il a affirmé avoir blessé l'agent de police par inadvertance.



Il sera confondu par des images prises discrètement par un riverain qui a assisté depuis son balcon à la scène avec son téléphone portable où il a été formellement identifié. Le pied-de-biche qui a servi à forcer la fenêtre du conteneur, le coupe-coupe retrouvé en possession du mis en cause au moment de son interpellation et un sweat à capuche blanc qu'il portait au moment des faits ont été mis sous scellé.

Le mis en cause a été conduit au Parquet du Tribunal de Grande Instance de Thiès et l’enquête se poursuit.





Le Poste de Police de Nguinth a procédé, le 10 août 2026, à l’interpellation d’un individu pour association de malfaiteurs, tentative de vol commis la nuit avec effraction, détention illégale d'arme blanches ainsi que coups et blessures volontaires par arme blanche ayant entraîné une ITT (Incapacité Temporaire de Travail), de trente (30) jours sur agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions.