Droits des femmes : l'État et ONU Femmes renforcent la riposte

Le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités s'est entretenu avec une délégation d'ONU Femmes menée par sa représentante régionale, Mme Arlette Debbo. Cette audience s'inscrit dans le cadre du déploiement de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050, qui érige le capital humain et la promotion des droits des femmes au rang de priorités stratégiques.



Au cours des échanges, les deux parties ont passé en revue plusieurs chantiers majeurs, parmi lesquels l'autonomisation économique des femmes, le leadership féminin, l'inclusion numérique, l'accompagnement du monde rural ainsi que la résilience face aux défis climatiques.



La lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles a constitué un point fort des discussions. L'accent a été mis sur le renforcement des mécanismes de protection et de signalement, avec un focus particulier sur la redynamisation de la ligne verte Allô 116.



À travers cette concertation, le ministère et l'agence des Nations unies réaffirment leur engagement commun à conduire des projets structurants pour bâtir une société plus inclusive, où le respect des droits des femmes soutient le développement durable du pays