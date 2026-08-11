Droits humains : l'APDH salue l'interdiction des fouilles à nu dans les prisons

L'Association pour la Protection des Droits Humains (APDH) exprime sa satisfaction après la décision du ministère de la Justice d'interdire formellement les fouilles à nu dans l'ensemble des lieux de détention du pays.



Dans un communiqué publié, ce mardi 11 août 2026 par son président, le Dr Mbaye Cissé, l'organisation estime que cette mesure s'inscrit en droite ligne du respect de la dignité humaine garanti par la Constitution et les conventions internationales. L'Homme peut, en raison de sa situation, perdre sa liberté, mais sa dignité demeure inaliénable et imprescriptible », souligne le communiqué de l'APDH.



Qualifiant cette mesure d'avancée majeure, l'organisation de défense des droits humains invite les autorités à veiller à son application effective et à instaurer un contrôle rigoureux dans tous les établissements pénitentiaires.

