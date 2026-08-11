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Diplomatie et leadership : Bassirou Diomaye Faye reçoit l'ancienne présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf



Diplomatie et leadership : Bassirou Diomaye Faye reçoit l'ancienne présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf
Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience ce mardi à l'ancienne Présidente du Libéria et prix Nobel de la paix, Ellen Johnson Sirleaf. L'entretien a porté sur l'organisation d'un forum de haut niveau consacré au leadership féminin, prévu à Dakar à partir de ce mercredi à l'initiative du Centre Ellen Johnson Sirleaf.
 
Au cours des échanges, l'ancienne cheffe d'État a tenu à exprimer sa gratitude au Président sénégalais pour l'accueil de cet événement d'envergure, dédié à la réflexion sur les enjeux de développement du continent africain et à la promotion des femmes.
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Mardi 11 Août 2026 - 21:51


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