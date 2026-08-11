Travaux des JOJ 2026 : la rue de Louga à Point E fermée à partir de jeudi

Dans le cadre des travaux de mise à niveau et d’aménagement des voiries situées à proximité des infrastructures sportives devant accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, la rue de Louga, à Point E, sera temporairement fermée à la circulation à partir du jeudi 13 août 2026.



Selon un communiqué du préfet du département de Dakar, Cherif Mouhamadou Blondin Ndiaye, cette fermeture s’inscrit dans le cadre des travaux pilotés par le ministère des Infrastructures, à travers AGEROUTE Sénégal.



Les travaux seront réalisés en deux phases. La première prévoit la fermeture, pendant 15 jours, du tronçon compris entre l’avenue Cheikh Anta Diop et l’avenue Birago Diop. La deuxième phase concernera, également pour une durée de 15 jours, le tronçon situé entre l’avenue Birago Diop et les Allées Seydou Nourou Tall.



Des itinéraires de déviation prévus



Pour contourner la zone des travaux, les usagers sont invités à emprunter le boulevard du Président Habib Bourguiba, les rues PE38 et PE16 ainsi que les Allées Seydou Nourou Tall.



Un dispositif de signalisation sera mis en place afin d’orienter les automobilistes. Des unités de la Police et des agents chargés de la régulation de la circulation seront mobilisés afin d'assurer l'effectivité et le respect des mesures arrêtées.



Les automobilistes sont par ailleurs appelés à faire preuve de vigilance à l'approche de la zone des travaux, à se conformer strictement à la signalisation temporaire mise en place et à respecter strictement les limitations de vitesse ainsi que l'ensemble des consignes de sécurité.



Le préfet de Dakar, le ministère des Infrastructures et AGEROUTE Sénégal remercient les populations pour leur compréhension et renouvellent leur engagement commun en faveur de l'amélioration durable de la sécurité et de la mobilité des usagers de la route.