Affaire des téléphones portables : la Chambre d’accusation «annule toute la procédure» contre Farba Ngom

La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar "a annulé l’ensemble des procès-verbaux et réquisitoires" visant Farba Ngom dans l’affaire des téléphones portables, portant un coup majeur à la procédure judiciaire engagée contre lui dans l’affaire des 125 milliards FCFA, selon les informations de nos confrères de L'Observateur.



Les avocats du prévenu avaient dénoncé de graves atteintes aux droits de leur client et demandé l’annulation de toute la procédure, y compris des nouvelles inculpations liées notamment sur la complicité d'introduction frauduleuse d'effets prohibés en milieu carcéral, la corruption active, la violation du secret de l'instruction et la diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs. La Chambre d’accusation leur a donné raison.



Le journal a aussi soutenu que cette décision favorable pourrait ouvrir la voie à sa libération, d’autant plus que le parquet général n’a pas introduit de pourvoi en cassation, ce qui pourrait marquer la fin des poursuites pour ce qui est de cette affaire.



En ce qui concerne le dossier des 125 milliards FCFA, né d'un rapport de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (Centif), toutes les autres personnes interpellées ont à ce jour, recouvré la liberté, faisant de Farba Ngom le seul mis en cause encore détenu.



Pour rappel, Ndèye Seynabou Ndiaye, gérante de Woodrose Sarl, qui serait impliquée dans l'affaire des 10 milliards FCFA liée à Amadou Sall, a obtenu une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire la semaine dernière.