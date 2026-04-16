Dialogue social : Ousmane Sonko s'engage à ne « rien refuser de ce qui est possible » aux syndicats

Le Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé, ce jeudi 16 avril 2026, la volonté du Gouvernement de placer l'écoute des partenaires sociaux au cœur de son action. S'adressant particulièrement aux secteurs de l'éducation, de la santé, de la justice et de l'agriculture, le chef du Gouvernement a déclaré que l'État a l'obligation d'écouter et de comprendre les préoccupations des travailleurs, tout en appelant à une prise en compte du contexte économique et du tempo des réformes.



Le Premier ministre a tenu à rassurer les syndicats, notamment les enseignants, sur la sincérité de son engagement : « Je peux vous assurer que nous ne vous refuserons rien de ce qui est possible ». Il a toutefois souligné la distinction nécessaire entre la volonté de donner et la capacité réelle de l'État à satisfaire les revendications, insistant sur le fait qu'un dialogue constructif doit éviter le piège du « dialogue de sourds » en intégrant les contraintes temporelles et budgétaires.



L'éducation a occupé une place centrale dans son plaidoyer. Ousmane Sonko a insisté sur l'importance de l'école publique, la qualifiant d'outil de réduction des inégalités sociales. En confiant que ses propres enfants y sont scolarisés, il a souligné que le Gouvernement n'a aucun intérêt à laisser le système se dégrader : « On ne peut pas confier ses enfants à une institution et saborder cette institution ». Cette approche vise à instaurer un climat de confiance réciproque pour écarter définitivement le spectre d'une année blanche.



Ce discours intervient alors que plusieurs secteurs, dont la santé avec le collectif And Gueusseum et l'éducation avec le G7, sont en phase de négociation intense ou de contestation. En appelant à une « réforme en progrès », le Premier ministre sollicite la compréhension des acteurs sociaux pour que les revendications légitimes s'inscrivent dans une trajectoire de redressement global, conforme aux ambitions du référentiel Sénégal 2050.

