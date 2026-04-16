Éducation : Guichet unique, digitalisation et indemnités, les points clés du consensus État-Syndicats

Le Gouvernement du Sénégal et les syndicats d'enseignants (G7) ont validé une série d'engagements structurants à l'issue d'une session de travail marathon tenue les 13 et 14 avril 2026. Cette rencontre a permis de stabiliser un projet de protocole d'accord axé sur la revalorisation de la carrière enseignante et la modernisation administrative. Une ultime séance de travail est programmée ce jeudi 16 avril 2026 à 10h pour parachever ce processus de paix sociale durable.



L'un des acquis les plus significatifs concerne la réforme de la retraite, avec la validation du passage de l'âge de départ à 65 ans et le reversement des agents au Fonds National de Retraite (FNR). Pour les enseignants "décisionnaires", l'État a acté la création immédiate d'un guichet unique afin d'appliquer sans délai les décrets n°2026-65 et n°2026-66, mettant fin à une attente sociale prolongée.



Sur le plan financier et indemnitaire, les points d'accord sont particulièrement concrets. Le Gouvernement s'engage à installer d'ici fin mai 2026 un comité ad-hoc pour corriger les surimpositions et rembourser les sommes dues. L'apurement total des arriérés de rappels est désormais programmé via la Loi de finances initiale (LFI) 2028. Par ailleurs, le paiement intégral des indemnités aux intervenants extérieurs des commissions de correction (CRFPE) pour les sessions 2023 à 2025 est garanti au plus tard pour fin juin 2026.



La modernisation du système constitue un autre pilier de ce consensus. L'État a promis une digitalisation complète des actes de gestion d'ici fin 2027 et l'interconnexion des plateformes MIRADOR, Girafe 2 et Solde avant la fin de l'année 2026. Ces mesures techniques, couplées à la régularisation des cotisations sociales pour les maîtres et professeurs contractuels d'ici juin 2027, visent à éradiquer définitivement les lenteurs administratives qui empoisonnent le climat scolaire.





Pour pérenniser ces acquis, un dispositif de suivi rigoureux est instauré sous la forme d'un Comité technique sectoriel présidé par le Ministre de la Fonction publique, avec des réunions de coordination prévues chaque trimestre. Bien que des discussions subsistent sur la défiscalisation des rappels et le reversement en hiérarchie B2, l'ampleur des points d'accord déjà validés marque un tournant historique dans les relations entre l'État et les organisations syndicales de l'éducation.

