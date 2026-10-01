Droits humains et entreprises pétrolières : SynDev monte au créneau pour les pêcheurs de Guet Ndar

Sensible au sort des communautés affectées par les activités des multinationales, l'organisation de la société civile SynDev a haussé le ton contre BP et Kosmos Energy. C'était à Dakar, en marge du 5e Forum africain sur les entreprises et les droits de l'homme, où des pêcheurs artisanaux de la Langue de Barbarie à Saint-Louis sont venus faire entendre leurs plaintes. C'est dans ce contexte que SynDev a procédé au lancement d'une campagne en faveur des communautés de Guet Ndar le mardi 29 septembre 2026, selon « Vox Populi ».



Pour son directeur exécutif, Aly Marie Sagne, la question est claire. « Nous refusons que la recherche de profit se fasse au détriment des droits humains fondamentaux. C'est extrêmement important », a-t-il déclaré. Selon lui, les communautés « ont le droit de dire non à des politiques, à des investissements, à des programmes de développement qui nuisent à leurs moyens de subsistance, qui affectent leur cohésion sociale, qui affectent leurs moyens de gagner, de survie et d'avoir des revenus pour la famille ». Fort de son expérience, SynDev dit appuyer des communautés au-delà du Sénégal, rendues vulnérables par des investissements étrangers.



Au-delà des entreprises, l'ONG interpelle directement les pouvoirs publics. « L'État doit mettre en place des politiques qui permettent de protéger les citoyens et les communautés sur tous les plans », a insisté Aly Marie Sagne. Il précise toutefois le sens de son combat : « c'est ce que, nous, nous voulons faire comprendre aux entreprises multinationales » mais, a-t-il poursuivi, « il ne s'agit pas, pour nous, d'être opposés au développement ou aux investissements internationaux, non ! ».