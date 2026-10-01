Finale de la Coupe du monde 2030 : Abdoulaye Fall, président de la FSF, plaide pour le Maroc

La Coupe du Monde de football 2030 sera organisée par l'Espagne, le Maroc et le Portugal, avec trois matches inauguraux symboliques prévus en Uruguay, en Argentine et au Paraguay pour célébrer le centenaire du tournoi. Le lieu exact de la finale n'a pas encore été officiellement tranché ou annoncé par la FIFA. Une rivalité et des discussions existent entre l'Espagne (qui revendique la finale, notamment à Madrid) et le Maroc (qui ambitionne de l'accueillir, par exemple à Casablanca).



Dans ce contexte, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a plaidé pour que le Maroc accueille la finale, évoquant «une victoire pour toute l’Afrique», selon des propos rapportés par le journal Vox Populi.



«Le Maroc possède toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir la finale de la Coupe du monde et ce sera une victoire pour toute l’Afrique», a dit le responsable du sport sénégalais.



Pour concrétiser son ambition, le Maroc a initié la construction du Grand Stade Hassan II à Benslimane (en périphérie de Casablanca). Conçu pour être livré en décembre 2027, il est destiné à devenir le plus grand stade de football au monde avec une capacité brute de 115 000 places. Reste à savoir si la FIFA accédera à la requête du royaume chérifien.



«Casablanca a plus de chances» pour organiser la finale du mondial 2030, avait déjà admis José Luis Martinez Almeida, maire de Madrid, confirmant les allusions faites précédemment par Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).