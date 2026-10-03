Droits humains : le ministère de la Justice instaure une journée de dialogue avec la Société civile chaque 21 octobre

Le Sénégal entend renforcer le dialogue entre l’État et la société civile sur les questions liées aux droits humains et à la bonne gouvernance. À cet effet, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr a institué une journée annuelle de dialogue sur les droits humains avec les organisations de la société civile.



D’après le ministère de la Justice, cette rencontre, prévue chaque 21 octobre, vise à instaurer un dialogue durable entre le ministère et la société civile sur les droits humains et la bonne gouvernance.



Les organisations pourront soumettre leurs préoccupations et recommandations dans un mémorandum, tandis que le ministre présentera chaque année le bilan de la mise en œuvre des recommandations précédentes.