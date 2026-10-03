Sénégal : l’Office du Baccalauréat alerte sur des propositions frauduleuses de « facilitation administrative »

L’Office du Baccalauréat alerte les candidats, les parents et ses agents sur la présence récurrente d’individus étrangers à l’institution qui proposent des prestations illicites de « facilitation administrative » contre rémunération.



Dans un communiqué, l’Office rappelle que toutes les démarches se font en ligne et que seuls les paiements digitaux officiels sont autorisés.



L’Office du Baccalauréat dit constater, de manière récurrente, la présence, aux abords de ses locaux, de personnes étrangères à l’institution. Celles-ci proposent des prestations illicites, présentées comme des services de « facilitation administrative » contre rémunération, ainsi que d’autres formes de manœuvres frauduleuses ou d’escroquerie.



Face à cette situation, l’Office tient à rappeler avec fermeté plusieurs règles essentielles.



Aucun intermédiaire habilité



L’Office du Baccalauréat prévient qu’aucun intermédiaire n’est habilité à agir en son nom. Toutes les démarches qu’il s’agisse de diplômes, de relevés de notes, de duplicatas ou de corrections s’effectuent exclusivement en ligne.



Tous les paiements dus à l’Office s’effectuent exclusivement par les moyens de paiement digitaux officiels. Aucun règlement en espèces, ni à un guichet, ni auprès d’un tiers, n’est admis.



L’Office précise que tout paiement effectué hors de ces canaux officiels est illicite et n’ouvre aucun droit. Les documents obtenus par falsification sont nuls et de nul effet. Leurs détenteurs s’exposent à des sanctions administratives, disciplinaires et pénales.



Les bons réflexes à adopter



Pour éviter toute arnaque, l’Office du Baccalauréat invite les usagers à adopter les réflexes suivants :

-s’adresser uniquement aux guichets officiels de l’Office du Baccalauréat ;

-effectuer les paiements exclusivement via les canaux digitaux officiels ;

-décliner fermement toute sollicitation d’inconnus aux abords des locaux ;

-ne verser aucune somme d’argent, en espèces ou par transfert, à des personnes se réclamant d’une « facilitation » ;

-signaler immédiatement aux agents de l’Office toute proposition frauduleuse dont ils seraient victimes ou témoins.



La Direction de l’Office du Baccalauréat remercie les usagers de leur confiance et de leur collaboration. Elle réaffirme également son engagement à garantir l’intégrité, la fiabilité et la sécurité des documents officiels du Baccalauréat.