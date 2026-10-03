Patrick Vieira sur l’audience du TAS du 8 octobre : « Peu importe la décision, le Sénégal aura gagné sur le terrain »

À la veille du match entre le Sénégal et les Comores, prévu ce dimanche 4 octobre 2026 au stade Vélodrome de Marseille à 13h00 GMT, le sélectionneur des Lions, Patrick Vieira, et le milieu de terrain Pape Gueye se sont exprimés sur l’audience prévue le 8 octobre devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), dans le cadre du recours introduit par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



Interrogé sur cette audience, Pape Gueye a insisté sur la nécessité de rester concentré sur la rencontre face aux Comores.



« Nous, on est concentrés sur le match de demain. C'est un match important. On doit augmenter un peu tout ce qu'on a su faire », a déclaré le milieu de terrain en conférence de presse.



Il ajoute : « On est concentrés sur ce match-là. Après, ce qui va se passer dans quelques jours, on espère que ça va être positif pour nous. Et après, on verra ce qu'on fera de cette décision ».



De son côté, Patrick Vieira s’est dit surpris par le délai entourant la décision du TAS. Le technicien affirme que, quelle que soit l’issue de la procédure, le résultat obtenu sur le terrain restera, selon lui, acquis au Sénégal.



« Moi, je suis assez surpris de la durée de la décision. Peu importe la décision. Je considère que le Sénégal a gagné sur le terrain. Est-ce que la décision changera quelque chose au niveau des gens de l'extérieur ? Chacun prendra cette décision comme il le souhaite. Je pense qu'on reste sur le terrain. Peu importe la décision, le Sénégal aura gagné », a déclaré le sélectionneur des “Lions”.



Une audience prévue le 8 octobre à Lausanne



L’audience est prévue le 8 octobre à partir de 9h30, soit 7h30 GMT, au siège du TAS à Lausanne, en Suisse. Elle se déroulera en présentiel, sans la présence des médias.



À l’issue de l’audience, prévue pour se terminer dans l’après-midi, la formation arbitrale entamera ses délibérations.



Pour rappel, la FSF a saisi le TAS après une décision disciplinaire de la CAF ayant attribué au Maroc une victoire par forfait dans le litige lié à la finale de la CAN 2025.



La rencontre, disputée le 18 janvier 2026 à Rabat, avait été interrompue après que les joueurs sénégalais ont quitté temporairement la pelouse pour protester contre un penalty accordé au Maroc en fin de match.



Le jeu avait ensuite repris et le Sénégal s’était imposé 1-0 après prolongation. La commission d’appel de la CAF a toutefois sanctionné par la suite le Sénégal d’une défaite par forfait sur le score de 3-0 au profit du Maroc.



La Fédération sénégalaise conteste cette décision et a porté l’affaire devant le TAS. L’audience du 8 octobre doit permettre à la formation arbitrale d’examiner le recours avant de rendre sa décision. Elle permettra aussi de connaître le vrai vainqueur de la CAN 2025.