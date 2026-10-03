Gala du 4 avril 2027 : Albourakh Events frappe fort avec Eumeu Sène-Jackson et Jacob Baldé-Youssou Ndour

Albourakh Events promet de belles affiches pour la prochaine saison de lutte. Plusieurs combats ont déjà été programmés pour le 4 avril 2027. Eumeu Sène sera opposé à Jackson, Ama Baldé affrontera Lac 2, Sokh croisera Fils de Balla, tandis que Jacob Baldé fera face à Youssou Ndour.



Eumeu Sène reste sur deux défaites. Le lutteur de Pikine s’était incliné devant Franc le 3 août 2025, avant de perdre une nouvelle fois contre Ada Fass le 19 avril 2026. Il tentera donc de renouer avec la victoire face à Jackson.



De son côté, le lutteur de Guédiawaye reste sur une victoire contre Bombardier en juillet 2025. Il aura l’occasion de confirmer lors de ce nouveau rendez-vous.



Cette journée organisée par Albourakh Events sera également marquée par plusieurs autres chocs, notamment Ama Baldé-Lac 2 et Sokh-Fils de Balla.



Le combat entre Jacob Baldé et Youssou Ndour figure aussi au programme, aux côtés d’autres affiches prévues pour ce gala du 4 avril 2027.