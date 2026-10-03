Drame au poste de santé de Silane : deux enfants tués par la foudre, un ICP déplore un manque criard d’ambulances et de paratonnerres

Un drame s’est produit vendredi 2 octobre 2026 à Silane, dans la commune de Ngogom, département de Bambey (centre). Une fille de 7 ans et un garçon de 6 ans ont été tués par la foudre.



Les victimes, qui sont des enfants de l’infirmière chef de poste du village, ont été frappées par la foudre alors qu’elles se trouvaient au sein de la structure sanitaire.



Réagissant à ce drame, le président des amicales des infirmiers chefs de postes de Bambey, Bour Daly Diouf dénonce l’absence de paratonnerre et le manque d’ambulances dans plusieurs structures sanitaires du département de Bambey.



« C’est un poste de santé très isolé et on y trouve des arbres. Il manque d’ambulances et de paratonnerre. Si on avait une ambulance, on aurait pu sauver une des enfants mais malheureusement on a mis l’enfant dans une voiture d’un voisin. Elle a finalement rendu l'âme », a-t-il déploré.



L’infirmier alerte sur les difficultés rencontrées dans les structures sanitaires de la zone.« Nous avons un manque criard d’ambulances et de paratonnerre dans les districts de Bambey et c’est des difficultés que nous vivons », a-t-il ajouté.



À la suite de ce drame, la Gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident.