Dsc : "Gaïndé Macky" arrêtée puis placée en gade à vue
La militante D. Mbodj, connue sous le nom de "Gaïndé Macky" et pour sa proximité avec l'Alliance pour la République (APR, ancien parti au pouvoir), a été interpellée et placée en garde à vue par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) .

Elle est poursuivie pour des faits "d'injures publiques" et de tenue de "propos contraires aux bonnes mœurs". La procédure a été engagée suite à une autosaisine du procureur de la République, déclenchée par la diffusion d'une vidéo dans laquelle la militante aurait tenu des propos injurieux. L'enregistrement, désormais en possession des enquêteurs, ciblerait à la fois des militants du parti Pastef et leur leader, Ousmane Sonko.
Jeudi 2 Octobre 2025 - 11:18


