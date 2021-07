Du Tchad au Sénégal, ces nouvelles héroïnes de la lutte contre les violences faites aux femmes

De Ndjamena à Dakar, les femmes en ont ras-le-bol

des violences qu’elles subissent venant des hommes. Entre une culture patriarcale et une interprétation biaisée des textes sacrés, de fortes têtes émergent dans ces deux pays africains pour mener la lutte pour le respect des droits des femmes.



À Dakar, le Collectif des féministes au Sénégal contre les violences faites aux femmes a tenu hier samedi un « Sit-In » à la Place de la Nation pour crier son ras-le-bol face aux nombreux viols dont sont victimes les femmes et qui sont restés impunis. Sous le slogan « #JusticePourLouise », du nom de cette fille de 15 ans qui a accusé le fils du célèbre journaliste Cheikh Yérim Seck, avec qui il partage le même lycée à Mbour (région Thiès) de l’avoir violée à Mbour, ces dames qui manifestent à visage découvert veulent attirer l’attention de la classe dirigeante sur la situation alarmante des femmes victimes des viols et harcèlements.



On pouvait lire sur les pancartes des messages tels que : « silence, on viole », « la honte doit changer de camp », « Doyna Dotuniou noppi ! (Nous ne nous tairons plus)» « Aar Ndaw Ni Si Tonton et Tata Saï-Saï », « on ne nait pas violeur ».



De par ces écrits, ces dames dénoncent les violences faites aux femmes sous leurs différentes formes. Meme le cas ‘’Adji Sarr’’ le dossier le plus sensible a été touché du doigt par le collectif des féministes. On pouvait également lire ce qui suit sur certaines pancartes : « je suis Adji Sarr, justice pour Adji Sarr, la Citoyenne sénégalaise », « Adji Sarr aussi a des droits, justice pour elle ».



Mais le slogan de la journée de mobilisation d’hier c’était sans doute, l’annonce faite sur des pancartes du nombres de viols « programmés » dans

les prochaines heures: « 3 Femmes seront violées dans les prochaines 24 heures ». Comme pour dire aux autorités d’arrêter le « massacre ».



Aminata Libain Ndiaye ou l’ennemie publique numéro 1 du Patriarcat sénégalais

Psychologue clinicienne, native de la banlieue dakaroise, Aminata Libain Ndiaye porte le combat pour les droits des femmes et contre les violences à elle faites depuis des années sur les Réseaux sociaux. Selon elle, la société sénégalaise est trop patriarcale pour permettre l’émancipation de la femme.



Pour Aminata Libain, les violences physiques exercées sur les femmes sont juste la déclinaison de la violence verbale et de certains stéréotypes rabaissant ancrés dans le comportement de la majorité des Sénégalais. Aujourd’hui, elle a réussi à rallier à sa cause, plusieurs intellectuels (hommes et femmes) à sa cause.