Du nouveau sur le tragique accident de Sicap Amitié 1 : «la conductrice du véhicule aurait eu un malaise au volant»

L’accident tragique qui a eu lieu dimanche dans la matinée à Sicap Amitié 1, a ému plus d’un. Le bilan très lourd a fait état de 7 morts tous, des membres de la famille et des proches.



Selon de nouvelles informations fournies par la famille de la conductrice du véhicule de type 4X4 qui a violemment heurté un arbre, la dame aurait eu un malaise au volant avant de perdre le contrôle de la voiture.



«Mously Mbaye a été victime d’un malaise au volant de sa voiture, une RAV4 de couleur grise. C’est ainsi qu’elle a perdu le contrôle de sa voiture pour percuter un arbre », informe des sources de la famille à la Rfm. L’agent de la Sonatel et sa femme de ménage sont actuellement dans le coma à l’hôpital Hoggy de Grand Yoff .



À rappeler qu’un des trois blessés a succombé à ses blessures après son évacuation à l'hôpital. Portant ainsi le bilan à 7 morts. Parmi les victimes qui ont perdu la vie sur le coup, les deux filles de Mously Mbaye âgée de 7 et 8 ans, deux de ses neveux et son chauffeur. Ils étaient partis chercher de l'eau.



Une enquête menée par le commissariat de Point E appuyée par la Section accident du commissariat central de Dakar, est ouverte.