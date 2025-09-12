Dubaï : Le Sénégal renforce son partenariat portuaire avec DP World

En déplacement à Dubaï ce jeudi, le Premier ministre Ousmane Sonko a visité les installations de DP World, acteur majeur de la logistique portuaire mondiale. Cette visite a été marquée par la signature d’un avenant au partenariat liant la société émiratie au Sénégal.



L’accord a été paraphé par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, et le directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, en présence du chef du gouvernement. Selon la Primature, « il s’agit de consolider la coopération avec DP World autour du Port autonome de Dakar et du port de Ndayane, un projet stratégique pour la modernisation des infrastructures portuaires et l’accroissement de la compétitivité logistique du pays. »



Cette étape confirme la volonté des autorités sénégalaises de sécuriser les investissements portuaires et de renforcer les capacités opérationnelles du pays face à la croissance des échanges maritimes.