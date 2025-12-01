ECOFEST : la Côte d’Ivoire plaide pour une culture fédératrice face aux conflits

La première édition du Festival Culturel de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (ECOFEST) a vu la participation remarquée de la Côte d'Ivoire, qui a dépêché une importante délégation. Face à la presse, M. HIEN Sié, Directeur de Cabinet adjoint de la ministre de la Culture et de la Francophonie, a souligné le rôle essentiel de la culture dans la résolution des conflits et la promotion de la cohésion sociale en Afrique de l'Ouest.​M. HIEN Sié a d'abord tenu à clarifier le contexte de sa présence. « Je dois d'abord dire que c'est Madame Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie de la Côte d'Ivoire, qui, empêchée, nous a bien fait l'honneur de nous désigner pour conduire la délégation ivoirienne à l'ECOFEST. L'ECOFEST, comme vous le savez, est à sa première édition. Et on ne pouvait pas ne pas être présent à cette cérémonie d'ouverture et aux différentes activités qui seront organisées à cette fête ».​Le représentant ivoirien a fortement appuyé le discours d'ouverture de l'événement. « Vous avez entendu tout à l'heure, à la cérémonie d'ouverture, le discours de Monsieur le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui a mis l'accent sur l'importance de la culture dans la gestion des crises et dans la gestion de tout ce qu'il y a comme difficultés qui entravent le bon fonctionnement de nos sociétés, » a-t-il déclaré.​Poursuivant sa réflexion sur la thématique du festival, M. HIEN Sié a affirmé que la culture agit comme un puissant facteur d'unité.​« Face aux crises multiformes, face aux difficultés de tous ordres qui assaillent nos communautés, la culture se révèle comme une arme pour fédérer, pour permettre aux gens, aux personnes de se mettre ensemble, de se réconcilier et donc de créer la paix. Vous voyez qu'aujourd'hui, avec ce festival ECOFEST, l'accent est mis sur la nécessité pour les uns et les autres, pour les différents peuples de l'Afrique de l'Ouest, de se mettre ensemble pour combattre tout ce que nous vivons aujourd'hui comme conflit tout autour de nous ».​M. HIEN Sié a ensuite salué l'initiative de l'ECOFEST qui offre une plateforme aux créateurs de la région. « Et donc, nous saluons cette initiative qui permet aujourd'hui aux artistes de tous ordres, qu'ils soient sculpteurs, qu'ils soient plasticiens, qu'ils soient musiciens, ou qu'ils soient des patrimoines immatériels ou matériels, de venir exposer leur savoir-faire et de fédérer les différentes rencontres... pour leur permettre aux différents peuples de l'Afrique de l'Ouest de savoir ce que l'art peut apporter comme solution aux différents problèmes qui se posent à nous, conformément à la thématique de cette année », a-t-il ajouté.​La délégation ivoirienne, forte d'une quarantaine de personnes, est venue démontrer la richesse de son patrimoine. Artistes modernes (musique, arts du spectacle), sculpteurs et plasticiens.​« Vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays culturellement très très très fort. Et donc, nous sommes là avec tout ce qu'il faut comme artistes, dans tous les domaines », a-t-il expliqué.Parmi les figures marquantes de la délégation, le public pourra découvrir : L'artiste de renom Sydikata, « un jeune qui pousse maintenant ». Les artistes du Zaouli, danse masquée inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.​Le représentant a conclu en assurant que « tout ce qu'il faut attendre comme valeur culturelle de la Côte d'Ivoire sera représenté ici à l'occasion de ces six jours d'EcoFest. » La Côte d'Ivoire confirme ainsi son engagement à utiliser sa richesse culturelle pour promouvoir la paix et l'intégration régionale.Présidée ce dimanche par le Premier ministre Ousmane Sonko, cette première édition de l’ECOFEST se déroulera jusqu’au 6 décembre 2025 à Dakar.