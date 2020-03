EN DIRECT - Coronavirus : un 5e député diagnostiqué positif

ÉPIDÉMIE - Le coronavirus continue à se propager : le nombre de cas dépasse les 105.000 dans le monde, avec plus de 3700 morts. En France, où tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits, le bilan est monté à 19 décès et 1126 cas confirmés. Suivez les dernières infos du jour.



EUROPE



L'Élysée annonce la tenue d'une visioconférence des dirigeants de l'UE mardi pour coordonner les actions dans la lutte contre le coronavirus.



13:45 PREMIER MORT EN CORSE



La Corse a enregistré son premier décès du nouveau coronavirus avec la mort d'un homme de 89 ans à l'hôpital d'Ajaccio dans la nuit de dimanche à lundi, a confirmé à l'AFP l'Agence régionale de santé (ARS) de Corse. "Le test Covid-19 était revenu positif. Une enquête est en cours pour établir le mode de contamination et les personnes contact pour ce patient, hélas, décédé", a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'ARS confirmant une information de France 3 Via Stella. "Le patient présentait des comorbidités" (présence de plusieurs pathologies), a précisé la directrice de l'ARS, Marie-Hélène Lecenne.



13:36 MARACINEANU



Lors d'un point presse, la ministre des Sports Roxana Maracineanu appelle les organisateurs des rencontres sportives à "limiter leurs jauges à 1 000 personnes, en comptant les participants, ou en préférant le huis-clos". "Le huis-clos peut devenir notre doctrine d'organisation des compétitions", indique-t-elle.



"Ce que je préconise est la continuité sportive, notamment pour les compétitions qualificatives aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo", a ajouté la ministre, alors que la 29e journée de Ligue 1, au programme le week-end prochain, sera soumise à la jauge des 1000 personnes annoncée dimanche soir par le ministre de la Santé Olivier Véran.



13:26 MACRON



"Pour faire face au Covid-19, l’union fait la force", écrit sur Twitter le président Emmanuel Macron. "Agissons ensemble dès maintenant."



13:25 CONFIRMATION D'UN CAS POSITIF A DISNEYLAND



Un employé de maintenance travaillant de nuit à Disneyland Paris, et "qui n'est pas en contact" avec le public, a été testé positif au nouveau coronavirus, a indiqué lundi la direction du parc de loisirs, qui reste ouvert.



"Il s'agit d'un employé de maintenance, d'une équipe de nuit, qui était en arrêt maladie depuis plusieurs jours et qui a été diagnostiqué ce week-end", a précisé la direction à l'AFP, confirmant une information du quotidien Le Parisien.



"Il n'était pas en contact avec les visiteurs. Nous appliquons les recommandations d'usage pour ses collègues. Le parc reste bien sûr ouvert", a-t-on indiqué de même source. Première destination touristique privée en Europe, Disneyland Paris reçoit quelque 15 millions de visiteurs par an à Marne-la-Vallée à l'est de Paris.



13:22 EMMANUEL MACRON SOUHAITE "PLUS DE COORDINATION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE"





Emmanuel Macron devrait annoncer, dans l'après-midi des "initiatives" pour qu'il y ait "plus de coordination européenne et internationale" face à la crise du nouveau coronavirus.







"Je souhaite qu'on ait plus de coordination européenne et internationale. Et j'annoncerai des initiatives dès cet après-midi (lundi) en la matière", a-t-il déclaré à la presse en marge de l'inauguration d'un Café Joyeux, employant des personnes atteintes d'un handicap mental, sur les Champs-Elysées.







Face à cette crise, "il est important que nous ayons une réponse qui corresponde à la nature du risque vu par les scientifiques et tel qu’ils nous informent, que cette réponse permette de freiner l’épidémie, ce que nous sommes en train de faire, qu’elle soit toujours guidée par la science et proportionnée", a ajouté le chef de l'Etat. "La Nation continue, elle est solidaire et elle est forte", a-t-il précisé.



13:21 HUIS CLOS DANS LES STADES



Roxana Maracineanu indique en conférence de presse que le match PSG -Dortmund se jouera à huis-clos et que celui-ci "peut devenir la doctrine du gouvernement". Selon la Ministre des sports, il s'agit de permettre "la continuité sportive".





Cette mesure a été prise au vu de la tendance de l'épidémie. Il s'agit d'un "contexte exceptionnel (...) qui nécessite de revoir notre organisation", a expliqué la ministre. "Il faut respecter la jauge des 1000 personnes ou reporter les matchs", a dit la Ministre.



13:15 BONS CONSEILS



Alors que le gouvernement a annoncé l'interdiction de rassemblement de plus de 1000 personnes, et que l'incertitude est de mise concernant les transports, voici comment vous faire rembourser, en cas d'annulation liée au coronavirus.



SNCF, avion, voyages, spectacles : quel remboursement obtenir en cas d'annulation liée au coronavirus ?



13:01 : ELECTIONS MUNICIPALES ET CORONAVIRUS



Comment concilier la tenue d'élections municipales et une épidémie de coronavirus, tout en rassurant les maires de France ?



Municipales et coronavirus : Edouard Philippe tente de rassurer les maires sur le déroulement du scrutin



13:00 : UN CINQUIÈME DÉPUTÉ CONTAMINÉ



La députée socialiste de l'Ardèche, Michèle Victory, a été diagnostiquée positive au coronavirus, a-t-elle indiqué ce lundi à l'AFP. En tout, ce sont donc cinq députés qui sont contaminés.



"Je suis hospitalisée en Ardèche. Ça va comme avec une grippe", a déclaré l'élue de 61 ans, qui a passé l'essentiel de la semaine dernière à l'Assemblée nationale, comme la plupart des autres députés atteints par le coronavirus.



12:57 : LE CORONAVIRUS DANS LE MONDE



Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde a atteint les 110.000, dont plus de 3.800 décès dans 100 pays et territoires, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi.



12:43 : ECLAIRAGE

Le coronavirus bouleverse la campagne des municipales. Au point que certains électeurs se demandent s'ils vont seulement aller voter.



Le coronavirus fait-il peser un risque d'abstention massive sur les élections municipales ?



12:1: LE MAIRE



"L'épidémie de coronavirus aura un impact sévère sur l'économie française", a confirmé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire ce lundi lors d'un point avec la presse. Cela se chiffrera en plusieurs dixièmes de points de PIB durant l'année 2020". Il a appelé à la "solidarité nationale" à tous les niveaux.



12:11 : AÉROPORTS DE PARIS



Le PDG du gestionnaire des aéroports parisiens Groupe ADP, Augustin de Romanet, a été testé positif au Covid-19 samedi, a annoncé la direction lundi précisant que "son état de santé n'inspire aucune inquiétude et ne l'empêche pas de continuer à exercer ses fonctions".



"Le recensement des personnes ayant été en contact étroit et prolongé avec lui, à moins d'un mètre plus de 15 minutes, est en cours sous la supervision de l'ARS. Les représentants de celle-ci prendront contact avec les personnes qu'ils estiment devoir l'être", a indiqué une porte-parole de la direction à l'AFP précisant qu'"il restera à son domicile pendant 14 jours".



12:10 : PHILHARMONIE DE PARIS



La Philharmonie de Paris a indiqué qu'elle annulait à partir de ce lundi soir tous ses concerts après les nouvelles restrictions mises en place pour faire face au nouveau coronavirus, une première annonce qui devrait être suivie par beaucoup d'autres des grandes salles françaises. "À partir dès ce soir, nous annulons tous les concerts qui ont lieu dans la salle Pierre Boulez", a affirmé à l'AFP Laurent Bayle directeur général de la Philharmonie, à la suite de la décision d'interdire tous les rassemblements de plus de 1000 personnes.



12:04 : PSG-DORTMUND



Le PSG annonce dans un communiqué prendre acte de la décision de la préfecture de police. "Dans ce contexte, les équipes du club restent pleinement mobilisées pour organiser la rencontre dans les meilleures conditions possibles", écrit le club de la capitale.



11:49 ROYAUME-UNI

Le gouvernement britannique a mis en place ce lundi une cellule pour lutter contre désinformation et fausses nouvelles au sujet du nouveau coronavirus. Cette unité gouvernementale vise à obtenir une "image complète" de l'ampleur, la portée et l'impact de la désinformation afin d'y répondre quand cela sera jugé nécessaire, a précisé le ministère du Numérique, de la Culture, des Médias et des Sports dans un communiqué.



11:48 IRAN



L'Iran annonce 43 nouveaux décès, soit un total de 237 morts.



11:42: URGENT-FRANCE-IRLANDE REPORTÉ



Dans la foulée du huis clos de PSG-Dortmund, le Comité des VI Nations annonce le report de l'ensemble de la dernière journée du tournoi au 31 octobre prochain. Les rencontres France-Irlande et Galles-Écosse n'auront donc pas lieu le week-end prochain.



11:32 PSG-DORTMUND À HUIS CLOS



Comme attendu, la préfecture de police annonce que le huitième de finale retour de Ligue des champions PSG-Dortmund se jouera à huis clos mercredi 11 mars.