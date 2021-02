Ebola en Guinée: l’OMS offre plus de 700 kg de matériels médicaux, l'Onu décaisse des millions de dollars pour endiguer l'épidémie

Dans le cadre de la lutte contre l’Ebola, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) déploie des moyens pour venir en aide la population de Guinée et celle de la République Démocratique Congolaise (RDC).



Frappée par l’épidémie ‘’Ebola’’ la République de Guinée nécessite appui en moyens et matériels médicaux pour se prémunir de la maladie. Dans ce sillage, l’OMS et ses partenaires ont offert le 15 février dernier 700kg de matériels médicaux à la Guinée et promettent pour ce week-end 11.000 doses de vaccins ajoutées à 8500 doses qui seront également expédiées des Etats-Unis d’Amérique.



« La vaccination devrait commencer peu de temps après », a déclaré le Bureau régional de l’Oms pour l’Afrique ». Selon lui, une équipe de vaccination de 30 personnes a déjà été mobilisée. L’Oms a également rassemblé 100 membres de son personnel pour participer à la lutte contre le virus Ebola en Guinée et dans d’autres pays africains. Ces acteurs de la santé vont faire tout leur possible pour intervenir et empêcher la propagation du virus Ebola, avant que la situation sanitaire ne dégénère comme dans le contexte de la pandémie de la Covid 19.



En Guinée, la maladie Ebola a déjà tué 5 personnes hospitalisées dans les services de santé sur 7 personnes qui ont chopé le virus. De son côté, la RDC enregistre 4 cas confirmés de l’épidémie Ebola dont 2 décès. Aujourd’hui 70 personnes ont été vaccinées dans la République démocratique du Congo. La vaccination des personnes à haut risque a été officiellement lancée le 15 février à Butembo (Est de la Rdc), l’épicentre de l’épidémie.



L’agence sanitaire mondiale de l’Onu a décaissé 1,25 million de dollars pour soutenir la Guinée et les pays voisins (Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Sénégal et la Sierra Léone). Dans la même réponse au soutien à la Guinée et à la RDC, le Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires des Nations Unies (Cerf) a également décaissé 15 millions de dollars pour endiguer l'épidémie d’Ebola dans ces parties du continent.