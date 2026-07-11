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Ebola en RDC: comment quatre malades ont rejoint Kisangani depuis l'Itu

L'épidémie d'Ebola touche désormais cinq provinces en République démocratique du Congo. Aux trois provinces déjà reconnues, Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu, s'ajoutent la Tshopo et le Haut-Uélé. À Kisangani, chef-lieu de la Tshopo, quatre personnes ont été testées positives, dont deux sont mortes. Au Haut-Uélé, le ministre de la Santé évoque environ cinq cas. Dans les deux cas, l'origine remonte à la zone de santé de Nia-Nia, en Ituri. Le ministre Roger Samuel Kamba, joint par téléphone le 10 juillet alors qu'il se trouvait sur place en Ituri, détaille à RFI comment ces malades ont échappé aux points de contrôle sanitaire. Son récit révèle une mécanique de contournement répétée, portée par des déplacements familiaux et communautaires difficiles à interrompre.



Ebola en RDC: comment quatre malades ont rejoint Kisangani depuis l'Itu
Le rapport de l'Institut national de santé publique (INSP), daté du 8 juillet et publié le lendemain, faisait état à cette date de deux cas d'Ebola détectés à Kisangani, dont un lié à la zone de santé de Nia-Nia. Le document précisait alors que les investigations étaient en cours et que les provinces officiellement touchées restaient au nombre de trois : Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu. Le Haut-Uélé n'apparaissait pas dans ce rapport.

Les informations recueillies notamment le 10 juillet auprès du ministre de la Santé viennent compléter ce bilan avec deux jours de recul supplémentaires, et confirment depuis le passage de la Tshopo et du Haut-Uélé au statut de provinces touchées.
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RFI

Samedi 11 Juillet 2026 - 10:46


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