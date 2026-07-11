Ebola en RDC: comment quatre malades ont rejoint Kisangani depuis l'Itu

Le rapport de l'Institut national de santé publique (INSP), daté du 8 juillet et publié le lendemain, faisait état à cette date de deux cas d'Ebola détectés à Kisangani, dont un lié à la zone de santé de Nia-Nia. Le document précisait alors que les investigations étaient en cours et que les provinces officiellement touchées restaient au nombre de trois : Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu. Le Haut-Uélé n'apparaissait pas dans ce rapport.



Les informations recueillies notamment le 10 juillet auprès du ministre de la Santé viennent compléter ce bilan avec deux jours de recul supplémentaires, et confirment depuis le passage de la Tshopo et du Haut-Uélé au statut de provinces touchées.