Mondial 2026 : l’Espagne écarte la Belgique et rejoint la France en demi-finale

L’Espagne a éliminé la Belgique en quart de finale de la Coupe du monde ce vendredi 10 juillet 2026, à Los Angeles. Une qualification arrachée en toute fin de match grâce à un but de Merino (2-1)
La Roja affrontera l’équipe de France le mardi 14 juillet (19h00 GMT) pour une place en finale.
La Roja affrontera l’équipe de France le mardi 14 juillet (19h00 GMT) pour une place en finale.
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