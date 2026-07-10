Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Mondial 2026 : l’Espagne écarte la Belgique et rejoint la France en demi-finale



Mondial 2026 : l’Espagne écarte la Belgique et rejoint la France en demi-finale
L’Espagne a éliminé la Belgique en quart de finale de la Coupe du monde ce vendredi 10 juillet 2026, à Los Angeles. Une qualification arrachée en toute fin de match grâce à un but de Merino (2-1)

La Roja affrontera l’équipe de France le mardi 14 juillet (19h00 GMT) pour une place en finale.  


 
Autres articles

Moussa Ndongo

Vendredi 10 Juillet 2026 - 23:23


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter