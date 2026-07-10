Mondial 2026 : l’Espagne écarte la Belgique et rejoint la France en demi-finale

L’Espagne a éliminé la Belgique en quart de finale de la Coupe du monde ce vendredi 10 juillet 2026, à Los Angeles. Une qualification arrachée en toute fin de match grâce à un but de Merino (2-1)



La Roja affrontera l’équipe de France le mardi 14 juillet (19h00 GMT) pour une place en finale.





