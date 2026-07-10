CREM 2026 : le ministère de l'Éducation nationale modifie les épreuves de la phase de présélection

Le ministère de l'Éducation nationale a publié une note d'information officielle ce vendredi 10 juillet 2026 détaillant la nature des nouvelles épreuves de la phase de présélection pour le Concours de recrutement d'élèves-maîtres (CREM). En attendant la sortie du nouvel arrêté général d'organisation, ces changements majeurs s'appliquent immédiatement à la session de 2026 pour les quatre options de candidature.



Pour l'option Français, les candidats feront face à une épreuve mixte de deux sections d'une durée de 2 h 30 min, notée sur 40 points, portant sur les programmes de la troisième étape de l'Élémentaire (CM1/CM2). La première section évaluera le français à travers un texte contenant des mots à identifier et à corriger, ainsi que des exercices d'application de règles de grammaire, d'orthographe et de conjugaison, tandis que la seconde section portera sur des opérations et de petits problèmes de mathématiques. « Cette épreuve remplace la dictée », précise expressément le document du ministère.



Les trois autres filières connaissent également des ajustements pour des épreuves de 2 h 30 min notées sur 40 points. L'option Arabe propose une épreuve mixte combinant la vocalisation d'un texte en arabe et une section d'éducation religieuse. L'option Daara impose une épreuve de vocalisation et complétion de versets coraniques selon les lectures « Warch » ou « Hafs ». Enfin, l'option Anglais se concentrera exclusivement sur une épreuve de « Reading comprehension ». Le ministre Moustapha Mamba Guirassy a instruit les inspecteurs d'Académie et de la Formation d'assurer une large diffusion de ces nouvelles directives.