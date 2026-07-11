Le Premier ministre en visite à Yoff : le Khalife général des Layènes prie pour un Sénégal de paix et de stabilité

Dans le cadre de ses visites de courtoisie auprès des autorités religieuses, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô s’est rendu, ce vendredi 10 juillet 2026 à Yoff, chez le Khalife général des Layènes, Serigne Mouhamadou Lamine Laye.



Selon la Primature, cette visite s’est déroulée en présence de plusieurs autorités religieuses, administratives et coutumières.



À cette occasion, le Khalife général des Layènes a formulé des prières pour un Sénégal « de paix, de stabilité et de prospérité ». Il a également lancé un appel à l’unité nationale et à la préservation de la cohésion sociale, souligne la même source.