Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Le Premier ministre en visite à Yoff : le Khalife général des Layènes prie pour un Sénégal de paix et de stabilité



Le Premier ministre en visite à Yoff : le Khalife général des Layènes prie pour un Sénégal de paix et de stabilité
Dans le cadre de ses visites de courtoisie auprès des autorités religieuses, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô s’est rendu, ce vendredi 10 juillet 2026 à Yoff, chez le Khalife général des Layènes, Serigne Mouhamadou Lamine Laye.

Selon la Primature, cette visite s’est déroulée en présence de plusieurs autorités religieuses, administratives et coutumières.

À cette occasion, le Khalife général des Layènes a formulé des prières pour un Sénégal « de paix, de stabilité et de prospérité ». Il a également lancé un appel à l’unité nationale et à la préservation de la cohésion sociale, souligne la même source.
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 11 Juillet 2026 - 00:24


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter