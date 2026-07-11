Coupe du monde de Football Unifié des Special Olympics 2026 : le Sénégal décroche la médaille de bronze

Le Sénégal a décroché la médaille de bronze à la Coupe du monde de Football Unifié des Special Olympics 2026 en s'imposant face aux Émirats arabes unis (3-0), ce samedi 11 juillet, en France.



Grâce à ce succès, les Lions terminent à la troisième place de la Division 2 de la compétition et montent sur la troisième marche du podium.



Le parcours de la sélection sénégalaise aura été marqué par une large victoire contre la France (6-0), un match nul face au Brésil (1-1) et une défaite contre la Jamaïque (0-1) lors de la phase de groupes. En demi-finale, disputée vendredi, les Lions avaient été battus par l'Équateur (2-0).



Organisée à Paris jusqu'au 11 juillet, la troisième édition de la Coupe du monde de Football Unifié des Special Olympics réunit, au sein d'une même équipe, des joueuses et joueurs avec et sans déficience intellectuelle, dans un esprit d'inclusion et de solidarité.