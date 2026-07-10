Lutte contre le terrorisme dans l'espace UEMOA : Bassirou Diomaye Faye reçoit les membres du Comité de haut niveau

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, cet après-midi au Palais de la République, les membres du Comité de haut niveau sur le Chantier Paix et Sécurité de l'UEMOA. La délégation comprenait les ministres des Affaires étrangères, de la Sécurité et des Finances des huit États membres, le président de la Commission de l'UEMOA, le gouverneur de la BCEAO, le président de la BOAD, ainsi que les présidents de la Cour de Justice et du CIP/UEMOA. Cette rencontre a clôturé la 7ème réunion du Comité, organisée à Dakar du 6 au 10 juillet 2026 sous la présidence du Sénégal.



Face à ses hôtes, le Chef de l'État a rappelé que la sous-région payait un lourd tribut au terrorisme et aux menaces transfrontalières, affirmant qu'aucun État, pris isolément, ne pouvait en venir à bout. « L'unité n'est pas une option. Elle est la condition même de la paix dans l'espace communautaire », a martelé le Président de la République.



Bassirou Diomaye Faye a appelé à des réponses collectives plus agiles et plus proches des populations, qualifiées de premières victimes de ces fléaux. Il a invité la Commission de l'UEMOA à mobiliser le Fonds régional de sécurité pour soutenir les États les plus éprouvés et à accélérer l'opérationnalisation du Mécanisme de veille et d'alerte précoce, tout en réaffirmant la solidarité du Sénégal envers les pays en première ligne de ce combat commun.