Moyen-Orient: Donald Trump menace de «décimer complètement l’Iran» s’il tente de l’assassiner

Un calme précaire a régné au Moyen-Orient depuis vendredi 10 juillet au matin. Les hostilités ont repris cette semaine entre les États-Unis et l'Iran qui ont échangé des frappes, les plus importantes depuis la signature d'un protocole d'accord à la mi-juin. Les bombardements américains ont tué 14 personnes et en ont blessé 78 autres en Iran, selon le ministère iranien de la Santé.



► Alors que Téhéran a affirmé samedi 11 juillet avoir « tenu parole » vis-à-vis des États-Unis depuis la signature d'un protocole d'accord de cessez-le-feu, le président américain Donald Trump a menacé vendredi 10 juillet de « décimer et détruire complètement » l'Iran si le gouvernement de ce pays essayait de le faire assassiner.



►Donald Trump a déclaré vendredi avoir accepté de continuer les discussions avec l'Iran pour mettre un terme à la guerre, mais que le cessez-le-feu en vigueur depuis avril était bel et bien « terminé » à présent.



►L'Iran ripostera à toute attaque contre ses infrastructures, y compris en attaquant Israël, a mis en garde Téhéran. Selon CNN, les États-Unis privilégient pour le moment une solution diplomatique, mais des préparatifs sont en cours pour de nouvelles frappes américaines.



► Le trafic a nettement ralenti dans le détroit d'Ormuz depuis mercredi 8 juillet, en particulier sur la route maritime omanaise soutenue par l'ONU. Le principal négociateur iranien dans les pourparlers avec les États-Unis, Mohammad Bagher Ghalibaf, avait déclaré que le détroit ne serait ouvert qu'en vertu de « modalités iraniennes et non sous la pression des menaces américaines ».



L'explosion survenue dans la province de Téhéran-Est était une opération contrôlée de destruction de munitions, selon les médias d'État

L'explosion entendue dans la partie orientale de la province de Téhéran a été provoquée par la destruction contrôlée de munitions initialement prévues pour la guerre avec Israël et les États-Unis, ont indiqué samedi les médias d’État iraniens, citant un responsable local.



Ce responsable a précisé que l’opération ne représentait aucune menace pour les citoyens et qu’aucun incident ne s’était produit.



Plus tôt samedi, les médias d’État iraniens avaient rapporté qu’une explosion avait été entendue dans la partie orientale de la province de Téhéran, les habitants de Pakdasht et de Qiyamdasht ayant signalé la déflagration, tandis que son origine et son emplacement exact n’étaient pas immédiatement connus.



Israël largue une bombe sonore sur une commune du sud du Liban

Un drone israélien a largué une bombe sonore sur la commune d'al-Mansouri, dans le district de Tyr, au sud du Liban, a rapporté l'Agence nationale d'information libanaise.