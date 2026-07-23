Ebola: l'agence sanitaire de l'UA appelle les États-Unis à lever ses restrictions de voyage visant l'Ouganda

L'agence sanitaire de l'Union africaine (Africa CDC) demande aux États-Unis de lever les restrictions de voyage visant ce pays d’Afrique de l’Est. Aucun nouveau cas n’a été enregistré sur le sol ougandais depuis le 21 juin et le dernier patient a quitté l’hôpital la semaine précédente. Pour Africa CDC, maintenir l’Ouganda sur la liste des pays concernés n’est donc plus justifié.



Au lieu d’une suspension générale d’entrée sur le territoire américain, Africa CDC propose des mesures ciblées : contrôle des voyageurs au départ et à l’arrivée, questionnaire de santé et suivi rapide des personnes présentant des symptômes.



L’agence s’appuie notamment sur la fin du suivi des 836 personnes identifiées comme cas contacts. Le dernier patient, testé négatif à deux reprises, a quitté l’hôpital le 16 juillet et Kampala affirme ne plus compter de malade.



Washington a pourtant reconduit la suspension le 13 juillet, pour 30 jours supplémentaires. Une mesure désormais disproportionnée, estime Jean Kaseya, dans une lettre adressée au ministre américain de la Santé.



L’Ouganda maintient toutefois une surveillance renforcée, notamment à sa frontière avec la République démocratique du Congo (RDC), où l’épidémie reste active.



Soutenir au lieu d'isoler



En revanche, l’épisode ougandais n’est pas encore officiellement clos : le pays doit attendre 42 jours avant d’annoncer la fin de l’épidémie. Mais pour Jean Kaseya, les pays qui détectent rapidement les foyers, les signalent avec transparence et réagissent efficacement, doivent être soutenus, et non isolés.



L'épidémie de maladie Ebola a fait 1 001 morts en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda, selon un dernier bilan communiqué mercredi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui s'appuie sur des données des autorités sanitaires congolaises. Au total, 999 décès et 2 473 cas confirmés ont été recensés en RDC depuis le début de l'épidémie, déclarée mi-mai, a indiqué l'OMS dans un point de situation daté du 20 juillet.



Ebola, qui se transmet par contact avec les fluides corporels et provoque une fièvre hémorragique, a tué plus de 15 000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années. L'épidémie la plus meurtrière en RDC avait fait près de 2 300 morts pour 3 500 malades recensés, entre 2018 et 2020.