Sécurité du Gamou 2026 : un dispositif de 1 000 agents et des contrôles renforcés pour Médina Baye

Les autorités régionales de Kaolack placent la sécurité au cœur des préparatifs du Gamou de Médina Baye, prévu le 28 août 2026. Lors du comité régional de développement présidé par le gouverneur Mouhamadou Moctar Watt à la maison des hôtes Keur Gane, un plan d'encadrement massif a été validé pour protéger les milliers de pèlerins attendus.
Le commissaire central s'est engagé à reconduire le dispositif de l'édition précédente en mobilisant 1 000 éléments des forces de défense et de sécurité dans la cité religieuse. En parallèle, la gendarmerie prendra en charge la surveillance et la régulation du trafic sur l'ensemble des grands axes routiers menant à Kaolack afin de faire face au flux exceptionnel de véhicules.
Pour limiter les risques d'accidents sur les routes durant ce rassemblement national, les forces de l'ordre travailleront en étroite collaboration avec l'ANASER et l'AGEROUTE, qui procéderont également à l'entretien préalable des axes stratégiques.
Le commissaire central s'est engagé à reconduire le dispositif de l'édition précédente en mobilisant 1 000 éléments des forces de défense et de sécurité dans la cité religieuse. En parallèle, la gendarmerie prendra en charge la surveillance et la régulation du trafic sur l'ensemble des grands axes routiers menant à Kaolack afin de faire face au flux exceptionnel de véhicules.
Pour limiter les risques d'accidents sur les routes durant ce rassemblement national, les forces de l'ordre travailleront en étroite collaboration avec l'ANASER et l'AGEROUTE, qui procéderont également à l'entretien préalable des axes stratégiques.
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