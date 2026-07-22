RDC et Ouganda: l’épidémie d'Ebola franchit la barre des 1000 morts, selon l'OMS

L'épidémie de maladie Ebola a fait 1001 morts en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda, selon un dernier bilan communiqué ce 22 juillet par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), citée par RFI.



L’OMS s'appuie sur des données des autorités sanitaires congolaises. Au total, 999 décès et 2473 cas confirmés ont été recensés en RDC depuis le début de l'épidémie déclarée mi-mai, a indiqué l'OMS dans un point de situation daté du 20 juillet.



Le bilan est maintenu à 2 morts pour 20 cas confirmés en Ouganda voisin, où les autorités ont affirmé la semaine précédente ne plus compter de malades.