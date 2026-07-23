Gestion des ressources humaines au ministère des Affaires étrangères : le SYCAES dénonce des critères d'affectation opaces

Le Syndicat des Chanceliers des Affaires étrangères du Sénégal (SYCAES) a exprimé sa préoccupation à la suite de la publication de la décision portant affectation de plusieurs agents du ministère, datée du 15 juillet 2026. Dans un communiqué rendu public ce 22 juillet 2026, le bureau exécutif de l'organisation syndicale pointe du doigt les orientations actuelles de la gestion des ressources humaines au sein de l'administration diplomatique.



L'élément déclencheur de ce mécontentement réside dans le sort réservé à la plus récente promotion des chanceliers issus du concours direct. Sur un groupe de vingt agents, seuls trois ont bénéficié d'une affectation. Au-delà de ce cas spécifique, le syndicat estime que cette pratique installe une incertitude globale quant aux critères et perspectives de carrière pour l'ensemble des promotions, rendant la trajectoire professionnelle des agents imprévisible.



Face à cette situation, le SYCAES rappelle que les affectations diplomatiques ne doivent pas être perçues comme des privilèges, mais répondre strictement aux besoins du service selon des critères objectifs, équitables et transparents. L'organisation interpelle les plus hautes autorités de l'État, le Premier ministre ainsi que le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur pour l'ouverture d'un dialogue sincère sur les conditions de travail et la politique d'affectation. Le syndicat réclame la mise en place de barèmes clairs fondés sur la compétence et l'expérience, tout en se réservant le droit d'utiliser les moyens d'action légaux pour défendre les droits de ses membres.