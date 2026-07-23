Championnats du monde de scrabble à Tunis : la délégation sénégalaise au bord de l'expulsion pour impayés

La participation du Sénégal aux 54es Championnats du monde de scrabble francophone, qui se tiennent à Tunis jusqu'au 26 juillet, vire à la crise logistique. Les Lions du scrabble se trouvent actuellement sous la menace d'une expulsion de leur hôtel et d'une disqualification du tournoi en raison de frais de séjour, de cotisations et de droits d'engagement non réglés.



D'après les responsables de la Fédération sénégalaise de scrabble, la prise en charge financière de la délégation n'a toujours pas été honorée par les autorités compétentes. Cette défaillance financière place les athlètes dans une grande précarité au moment même où ils représentent le drapeau national à cette compétition internationale.



Face à la gravité des faits, les dirigeants de la fédération ont lancé un appel pressant aux autorités gouvernementales pour débloquer la situation en urgence. Sans un versement immédiat des montants dus, les vingt joueurs et les quatre accompagnants composant la délégation nationale risquent de se retrouver sans hébergement et écartés des épreuves restantes.