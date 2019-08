Ebola : le Rwanda ferme sa frontière avec la RDC

L'AFP a également rapporté qu'une troisième personne - que l'on croit être la fille du mineur - est morte après coup.



La semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié l'épidémie d'Ebola d'urgence sanitaire mondiale.



C'est le niveau d'alerte le plus élevé que l'OMS puisse donner et il n'a été utilisé que quatre fois auparavant - y compris pendant l'épidémie d'Ebola qui a touché certaines parties de l'Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016 et tué plus de 11.000 personnes.



Quelle est la situation à Goma ?

Ebola affecte deux provinces de la RDC - le Nord-Kivu et l'Ituri. Goma est la capitale du Nord-Kivu et est voisine à la ville rwandaise de Gisenyi.



Jusqu'à présent, le virus a été surtout contenu dans des régions plus reculées, principalement autour de Beni et Butembo, au nord de Goma.



Quinze personnes dans la province du Sud-Kivu auraient été mises en quarantaine, craignant que le virus ne se propage davantage.



Un pasteur de Goma est mort d'Ebola au début du mois.



Goma est une plaque tournante commerciale et un carrefour stratégique vers le Rwanda et l'Ouganda.



Le dernier décès est particulièrement préoccupant, car il est beaucoup plus difficile d'isoler les patients et de retracer les contacts dans les grandes villes, où des populations très mobiles et importantes vivent à proximité les unes des autres.



On craint que la maladie ne s'étende au Rwanda, car les populations voyagent tous les jours entre Goma et Gisenyi.