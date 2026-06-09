Ebola: le patron de l'OMS salue la réponse de l'Ouganda face à l'épidémie

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué lundi 8 juin 2026 à Kampala la gestion par l'Ouganda de l'épidémie d'Ebola qui s'est propagée depuis la République démocratique du Congo voisine. Alors que la RDC compte déjà plus de 500 cas confirmés, l'Ouganda a jusqu'ici limité la transmission à 19 cas et deux décès.



L'OMS attribue ce résultat à des mesures prises dès les premiers jours et qui ont permis à l'Ouganda d'éviter une flambée de l'épidémie. Parmi ces décisions, il y a celle rare dans ce pays, d'annuler les célébrations de la Journée des Martyrs. Elle attire chaque année, le 3 juin, des centaines de milliers de pèlerins de toute la région. Pour le directeur de l'OMS, si l'événement avait été maintenu, l'Ouganda compterait aujourd'hui « un nombre de cas à trois chiffres ».



Tedros Ghebreyesus salue aussi la qualité de la prise en charge des patients. Forte de l'expérience acquise lors des précédentes épidémies, la réponse ougandaise a permis de maintenir un taux de létalité bas : inférieur à 1 %.



Appel de l'OMS à rouvrir la frontière RDC-Ouganda



Le directeur général de l'OMS invite toutefois Kampala à reconsidérer la fermeture de sa frontière avec la RDC. Parmi les 19 cas recensés en Ouganda, 14 concernent des personnes arrivées de RDC. Mais selon le patron de l'OMS, les restrictions généralisées « affectent l'économie » et restent moins efficaces que des mesures ciblées de dépistage, de surveillance et de contrôle sanitaire.



Malgré ces bons résultats, l'inquiétude persiste au-delà de la région. Parmi les patients ougandais se trouvait un Congolais ayant transité par les Émirats arabes unis. En réaction, Abou Dhabi a interdit l'entrée son territoire aux voyageurs en provenance de trois pays d'Ouganda, RDC, du Soudan du Sud.