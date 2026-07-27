Candidature de Macky Sall à l'ONU : nouvelle offensive diplomatique d'Embaló auprès de Macron

Après plusieurs déplacements diplomatiques à Dakar, Moscou, New York, Djeddah, Pékin et Paris, l'ancien président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, poursuit sa campagne en faveur de la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU).



Dans une publication, il a annoncé avoir été reçu, ce 27 juillet, par le président français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Cette rencontre s'inscrit dans une série d'entretiens menés avec des dirigeants influents afin de rallier des soutiens à la candidature de l'ancien président sénégalais.



Macky Sall est en lice face à six (6) autres candidats : l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet, l'ex-présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies María Fernanda Espinosa, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi, la secrétaire générale de la CNUCED Rebeca Grynspan, l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett et l'ancien haut responsable des Nations Unies Olara Otunnu, originaire de l'Ouganda.



Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit entamer, à partir du 30 juillet 2026, les scrutins destinés à retenir un candidat. Le nom choisi sera ensuite soumis à l'approbation de l'Assemblée générale de l'ONU. Le futur Secrétaire général devrait prendre ses fonctions le 1er janvier 2027.