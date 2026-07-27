Refondation de l'école : Moustapha Guirassy donne le coup d'envoi des concertations avec les « hauts référents »

À l'occasion de l'ouverture officielle des travaux entre le comité scientifique et les hauts référents de la refondation curriculaire, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a réaffirmé l'ambition de l'État de repenser en profondeur l'école sénégalaise.



Pour le ministre, la démarche ne saurait se limiter à un simple ajustement pédagogique. « L'ambition dépasse de très loin la révision technique des programmes. Il s'agit de repenser ce que l'école transmet : les langues dans lesquelles elle enseigne, les valeurs qu'elles portent, les parcours qu'elles ouvrent et le citoyen qu'elles préparent pour l'horizon 2050 et au-delà », a déclaré Moustapha Guirassy.



Après avoir consulté les anciens ministres de l'Éducation, le ministère sollicite désormais l'autorité morale, intellectuelle, spirituelle et artistique du pays. « Car une refondation ne se nourrit pas seulement d'expertise technique ; elle a besoin de repères », a insisté le ministre devant les participants.



S'adressant directement à ces personnalités de la société civile, Moustapha Guirassy leur a garanti une totale liberté d'expression : « Vous parlerez librement. Aucun cadre ne bornera votre parole ; nous ne ferons que faciliter l'écoute. »



Organisé en cinq sous-comités, le comité scientifique traitera de la finalité des enseignements, du lien entre l'école et la famille, ainsi que des ruptures nécessaires pour prémunir le système éducatif contre les risques sociaux et culturels.



Le ministre a conclu en promettant que l'ensemble des contributions sera consigné pour bâtir le nouveau modèle éducatif : « Rien de ce qui se dira ici ne sera perdu. Vos visions, vos alertes et vos recommandations seront intégralement documentées. L'école est le lieu où une nation se transmet et s'invente. »