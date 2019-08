Échanges Afrique-États-Unis: le 18e forum de l'AGOA s'est ouvert à Abidjan

En Côte d’Ivoire s’est ouvert, ce lundi 5 août, le 18e forum de l’AGOA, l’African Growth and Opportunities Act, la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. Cette initiative lancée en 2000 par les États-Unis permet aux produits des pays africains répondant aux critères d’accéder au marché américain sans barrières douanières et tarifaires. Cette année, l’événement annuel se tient à Abidjan et a réuni de hauts responsables africains et américains.