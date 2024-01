Échéance politique et financière: le Sénégal sollicite 200 milliards CFA via un appel public à l'épargne dans un contexte particulier

Le Trésor public sénégalais a initié un appel public à l'épargne (Ape) visant à lever 200 milliards de FCFA sur le marché régional de l'Union monétaire ouest africaine (Umoa). Cette démarche vise à financer les investissements prévus dans le budget de l'année 2024. Ouvert jusqu'au 7 février 2024, l'emprunt obligataire est composé de trois tranches (A, B et C) avec des maturités allant de 5 à 10 ans et des taux nominaux annuels variant entre 6,25% et 6,65%.



L'arrangeur et chef de file de l'opération, la Société de gestion et d'intermédiation (Sgi) Invictus Capital et Finance, a souligné que cette initiative vise à mobiliser des ressources pour financer le déficit budgétaire prévu à hauteur de 840,2 milliards de FCFA dans la Loi de finances initiale pour 2024. Le déficit sera comblé principalement par des émissions de titres publics et des prêts sur les marchés financier régional et international.



Selon L’Observateur, bien que le Sénégal ait bénéficié d'une bonne signature auprès des bailleurs, cette opération intervient dans un contexte politique marqué par l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Les résultats de cette élection pourraient influencer les capacités de mobilisation de fonds du pays. Les investisseurs seront surveillés de près jusqu'à la clôture de l'opération le 7 février, compte tenu des incertitudes politiques actuelles.