Echos de Bafoussam: Cheikhou Kouyaté et Pape Matar Sarr absents à l’entraînement, Bouna Sarr touché

Décidemment, l’Equipe Nationale empile les coups durs dans cette CAN 2021. Après avoir connu plusieurs forfaits dus au Covid-19 lors de ses deux premiers matchs, l’équipe entraînée par Aliou Cissé commence à s’inquiéter avec les pépins physiques qui l’ont jusque-là privée de son ailier Ismaïla Sarr.



Cheikhou Kouyaté absent au galop de vendredi

Alors que « Lions » ont repris l’entraînement après un jour de repos pour préparer le huitième de finale mardi face au Cap-Vert, Cheikhou Kouyaté et Pape Matar Sarr n’ont pas participé à la dernière séance. L’ancien joueur de Génération Foot avait déjà manqué le dernier appel mercredi après avoir été touché au talon. Cheikhou Kouyaté est suspendu pour le match contre les « Requins » bleus. Le n°8 des « Lions » ne s’est pas entraîné. Une absence dont la cause est pour le moment inconnue. Le service communication de la Fédération sénégalaise de football n’a pas encore communiqué à ce sujet, rapporte « Stades ».



Bouna Sarr touché aux adducteurs

Brillant depuis l’entame de la compétition, l’ancien Marseillais, Bouna Sarr, inquiète le staff médical de l’Equipe Nationale. Pour cause, l’arrière latéral droit de 29 ans a quitté prématurément l’entraînement des « Lions » vendredi. Le joueur du Bayern Munich a été touché à l’adducteur droit et a quitté le terrain en grimaçant.