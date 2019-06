Echos de la Tanière: Ismaila Sarr incertain pour le match de ce jeudi

Les nouvelles ne sont pas rassurantes pour l'attaquant excentré des "Lions", Ismaila Sarr. Le pensionnaire du Stade Rennais ne s’est pas entraîné ce mercredi. Et hier, mardi, il s’était entraîné à l’écart du groupe, à cause d'une blessure dont on ignore encore la nature.



Il cédera probablement sa place à Sadio Mané dans le Onze de départ du sélectionneur Aliou Cissé pour demain jeudi...